Названы самые редкие имена новорожденных в Петербурге в 2021 году

Названы самые редкие имена новорожденных петербуржцев 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стали известны самые редкие имена рожденных в 2021 году малышей в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 28 августа 2021 года, пишут "Невские новости" со ссылкой на городской ЗАГС.

- Среди наиболее редких имен детей, рождение которых зарегистрировано комитетом с начала 2021 года, встречаются мужские: Алтай, Густав, Милорад, Тео, Эдвард; женские: Агнесса, Аксинья, Василиса, Жанна, Элла, - сообщает издание.

Напомним, что в минувшем году среди редких имен были:Меркурий, Родим, Булат, Самсон и Севериан - у мальчиков. Дивия, Ива, Мальвина и Медея - у девочек.

Психолог Анна Завгороднева считает, что редкое имя для ребенка - это способ заявить о себе. Многие имена, которые раньше были непривычны, сейчас воспринимаются совершенно обыденно. Нередко при выборе имени заимствуют слова из других языков.