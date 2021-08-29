Прогноз погоды на 29 августа в Петербурге: Пасмурно и дожди

Сильных ливней в Петербурге в воскресенье, 30 августа, не ожидается, но мелкий дождик может доставить немало неудобств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последняя неделя не радовала петербуржцев и гостей Северной столицы хорошей погодой. И последний ее день – воскресенье, 29 августа – исключением, увы, не станет. Синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди, сообщает Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, - предупреждают специалисты. – Ветер восточный, северо-восточный, днем умеренный. Температура будет колебаться в пределах +18, +20 градусов.

В понедельник, 30 августа, ситуация изменится мало: разве что немного потеплеет, до +22 градусов. А вот дожди и облачность никуда не денутся как минимум до середины недели – так что обязательно учитывайте это, отправляясь по делам или на прогулку.