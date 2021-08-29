400 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские во Фрунзенском районе Петербурга

Результатом проверки стали десятки административных дел. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция и ОМОН Санкт-Петербурга провела масштабный рейд сразу по двум основным овощным базам Северной столицы – Калининской и Софийской. Результатом стали десятки административных протоколов, сообщает в воскресенье, 29 августа, пресс-служба Главного управления МВД России по городу и области.

- В ходе рейда зафиксированы многочисленные нарушения норм миграционного законодательства, - уточняют в ведомстве. - Всего полицейскими проверено более 1000 иностранных граждан, из них 265 человек доставлены в территориальные органы внутренних дел и привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.

Кроме того, на Софийской овощебазе сотрудники правоохранительных органов обнаружили целый склад контрафактного алкоголя – там хранилось 400 литров суррогата. Сейчас алкоголь изъят, а владелец склада привлечен к административной ответственности сразу по двум статьям -