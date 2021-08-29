Две полосы перекроют на КАД с 4 сентября 2021 года

Работы на КАД продлятся с 4 по 15 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге продолжается большой ремонт. На этот раз очередь дошла до участка между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-служба «Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

- С 4 сентября на время работ по устранению колейности на данном участке будет полностью закрыто движение по полосе безопасности, первой и второй полосам, - отмечается в Управлении. – По третьей и четвертой полосе будет введено ограничение скорости до 50 километров в час.

Управиться дорожники планируют за 11 дней – 15 сентября все ограничения снимут ,а перекрытые полосы вновь откроют для проезда. Для того, чтобы исключить аварийные ситуации, на период работ на КАД установят временные ограждения, а информацию о перекрытии полос выведут на информационные табло вдоль магистрали.