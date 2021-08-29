Мотоциклист насмерть сбил пожилого мужчину в Ленобласти

Водителя мотоцикла доставили в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Серьезная авария произошла в минувшую субботу, 28 августа, во Всеволожском районе Ленинградской области, на 38-м километре дороги «Парголово-Огоньки». Ее итогом стала смерть 67-летнего мужчины – в него на полной скорости влетел мотоциклист. Об инциденте сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и региону.

- 35-летний мужчина, управляя своим мотоциклом «Хонда VTR» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 67-летнего пенсионера, с последующим съездом в правый по ходу движения кювет, - рассказали в ведомстве. - В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

Сам мотоциклист был отправлен в больницу, где медики диагностировали у него травмы средней степени тяжести. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.