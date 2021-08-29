Каршеринг влетел в припаркованные автомобили в Приморском районе Петербурга

ДТП случилось у дома № 45 по улице Планерная. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Что ни день – то новости про очередную аварию с участием водителей каршеринговых автомобилей. Воскресенье, 29 августа, не стало исключением: на этот раз «арендная» машина собрала целый «паровозик» на улице Планерной в Приморском районе Северной столицы. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Каршеринг влетел в припаркованные вдоль дороги машины на Планерной 45, - поделились свидетели происшествия. - Собрал три машины.

Столкновение, судя по всему, было жестким: в комментариях рассказали, что звук удара металла о металл слышал весь подъезд Что случилось с водителем, по какой причине он не совладал с управлением, и что его теперь ждет (особенно с учетом того, что среди разбитых авто заметили весьма недешевую BMW) – пока не сообщается. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.