30 баллонов с веселящим газом изъяла полиция в центре Петербурга

Газ по-традиции "подавали" посетителям в разноцветных воздушных шариках. Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Очередной рейд по злачным местам Северной столицы провела полиция Петербурга в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 августа. Улов правоохранителей предсказуемо оказался богатым – одних только баллонов с веселящим газом, против свободной продажи которого, собственно, и был направлен рейд, из баров и кабаков изъяли 30 штук. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по городу и области.

- Полицейские проверили несколько увеселительных заведений на улицах Думская и Ломоносова и в общей сложности изъяли 30 баллонов с закисью азота, - уточняют в ведомстве. - Около десятка посетителей были выявлены в состоянии наркотического опьянения и привлечены к административной ответственности. По фактам незаконной продажи закиси азота возбуждены административные дела.

Напомним: официально продажа веселящего газа (он же закись азота, если говорить по-научному) в Петербурге запрещена. Однако заветные синие шарики с изменяющим сознание содержимым до сих пор продают из-под полы во многих заведениях города.