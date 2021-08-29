Количество новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге снова снизилось

Динамика заболеваемости снижается, но о победе над эпидемией говорить еще слишком рано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге по состоянию на воскресенье, 29 августа, выявили 1 318 новых случаев заражения коронавирусом – на 88 меньше, чем было за сутки до этого. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

- Таким образом с начала эпидемии в Северной столице заразилось в общей сложности 573 875 человек, - констатируют в ведомстве. – Общее число умерших достигло 20 479, 36 из них были зарегистрированы за минувшие сутки.

В соседней Ленинградской области динамика заболеваемости также продолжает снижаться – на воскресенье, 29 августа, там зарегистрировали лишь 203 новых случая, на два меньше, чем сутками ранее. Однако, напомним, о полной победе над эпидемией заявлять пока еще рано – специалисты и Смольный уже готовятся к четвертой волне, которая может прийти в Петербург с началом учебного года и завершением сезона отпусков.