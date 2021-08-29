Четверо дебоширов устроили стрельбу в автобусе в Красногвардейском районе Петербурга

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стрельбой и дракой закончилась поездка четырех молодчиков в автобусе на остановке «Поликлиника № 66» на пересечении проспектов Передовиков и Энтузиастов. Инцидент произошел в минувшую субботу, 28 августа, сообщил «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» источник в правоохранительных органах.

- В ходе поездки у них возник конфликт с кондуктором и другими пассажирами, - отметил источник. – В том числе в ход пошло оружие – а именно газовый пистолет.

По счастью, обошлось без жертв и серьезных травм. Троих из лихой компании оперативно задержали полицейские – выяснилось, к слову, что один из хулиганов вдобавок является несовершеннолетним, на него составили административный протокол и передали матери. Последнему участнику «налета на автобус» удалось скрыться. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция проводит проверку.