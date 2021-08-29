Почти 36 % коек для больных коронавирусом свободно в Петербурге

В Санкт-Петербурге для больных коронавирусом свободно 35,97 % коек в инфекционных стационарах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается эпидемия коронавируса. И хотя ситуация в последние несколько недель заметно стабилизировалась, выходить из нее, судя по всему, придется довольно долго. Так, пока еще более чем наполовину остается заполненным коечный фонд для больных COVID-19 – на воскресенье, 29 августа, в городских стационарах было свободно 35,97 % свободных мест, сообщает правительство Северной столицы.

- За сутки в больницы поступило 197 человек с подтвержденным коронавирусом, отмечается в ежедневном аналитическом отчете. – 202 было выписано. Кроме того, на данный момент 389 человек находятся в реанимации, 157 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что власти и медицинское сообщество Петербурга готовятся к приходу в город четвертой волны эпидемии. Красной чертой считается начало учебного года и конец сезона отпусков.

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