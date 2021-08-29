Петербургский пловец принес России еще одну бронзовую медаль на Паралимпийских играх

Владимир Даниленко (в синей униформе) взял еще одну бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Фото: Паралимпийский комитет России

Петербуржцы уложили в копилку нашей паралимпийской сборной, выступающей в Токио, еще одну медаль. На этот раз – бронзовую. Ее в это воскресенье, 29 августа, принес команде пловец из Петербурга Владимир Даниленко – он стал третьим на дистанции в 200 метров в вольным стилем.

- Результат Владимира Даниленко составил четыре минуты и 15,95 секунды, - сообщает Паралимпийский комитет России. – Золото досталось спортсмену из Бразилии Габриелю ДОС Сантосу (его результат – четыре минуты и 06,25 секунды), серебро – олимпийцу из Чили по имени Альберто Абраса (четыре минуты и 14,17 секунды соответственно).

Отметим, что это уже вторая медаль на счету Владимира Даниленко. 25 августа он не много не мало открыл российский медальный зачет – в упорной борьбе принес нашей сборной бронзу на дистанции в 100 метров на спине.