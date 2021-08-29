Рабочая неделя начнется в Петербурге с дождей и тепла

Без зонтика в ближайшие дни на улицу лучше не выходить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О бабьем лете, конечно, думать пока что не приходится, но тем не менее нельзя сказать, что в Петербург окончательно пришла осень. Так, в понедельник, 30 августа, в Северной столице будет дождливо, но тепло. Такой прогноз дают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +11, +13 градусов, днем +19, +21 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

А вот дальше будет постепенно холодать – а в среду, 1 сентября, столбик термометра опустится до +18 градусов. Это еще, конечно, тоже не осень, но уже точно не лето. К тому же как минимум следующие три дня нас не оставят дожди – пусть даже в большинстве своем короткие и локальные. Так что, отправляясь на прогулку или по делам, не забудьте взять с собой кофту и зонтик.