Алексея Сутормина вызвали в национальную сборную России по футболу

Алексей Сутормин усилил собой состав сборной России по футболу на отборочных матчах ЧМ-2022. Фото: Пресс-служба футбольного клуба «Зенит»

Российскую национальную футбольную сборную решили усилить еще одним игроком петербургского клуба «Зенит». Им стал полузащитник Алексей Сутормин – об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

- Алексей Сутормин получил приглашение в национальную сборную! – такая лаконичная запись появилась в Twitter футбольного клуба. Ее сопровождает хэштег «#зенитовцыВСборных».

Напомним: Алексей Сутормин будет уже пятым петербуржцем, попавшим под крыло к новому тренеру российской сборной Валерию Карпину. До него аналогичной чести удостоились защитники Вячеслав Караваев и Дмитрий Чистяков, а также полузащитники Далер Кузяев и Александр Ерохин. А вот Артем Дзюба – краса, надежда и опора российского футбола – увы, как недавно стало известно, в сборную для участия в отборочных сентябрьских матчах на чемпионат мира-2022 не попадет.