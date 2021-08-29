Иномарка выгорела в Невском районе Петербурга

Пожар локализовали всего спустя десять минут после вызова спасателей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские пожарные потушили горящий автомобиль на Дальневосточном проспекте в Невском районе Северной столицы. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу.

- 29 августа в 18:24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Дальневосточный проспект, - раскрыли в ведомстве хронологию событий. – По прибытии на место выяснилось, что горит иномарка «Ленд Ровер».

Спустя десять минут после вызова пожар благополучно локализовали, а потом автомобиль окончательно потушили. Всего в ликвидации возгорания принимали участие девять единиц личного состава и две пожарные машины. Как сообщает пресс-служба МЧС, в иномарке выгорел моторный отсек. Причины случившегося, а также степень ущерба, причиненного огнем технике, на данный момент не называются.