Тепло до +21 градуса и без дождей обещают в Петербурге 30 августа, в понедельник

Тепло и солнце задержатся в Петербурге до конца августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хорошая погода, державшаяся в Петербурге все выходные, задержится еще на один-два дня. Природа решила подарить горожанам немного тепла на остаток лета, и календарный август окажется солнечным.

- 30 августа в Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный от слабого до умеренного. Температура в течение дня составит +19…+21 градус. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

Практически таким же будет и вторник, 31 августа – лишь на градус прохладнее. А вот с 1 сентября, как по расписанию, пойдут дожди. В День знаний школьникам обещают +16…+18 и кратковременные осадки.