Магнитные бури накроют Петербург 30 августа

Солнечные частицы принесут магнитную буру на Землю. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Магнитная буря ожидается в Петербурге 30 августа. Ее принесет вспышка на Солнце, произошедшая два дня назад. За это время излучение добралось до Земли и начнет оказывать влияние на метеозависимых люде

- Около полуночи магнитосфера Земли стала слабо возмущенной, а после 3:00 часов ночи начались магнитные бури. Продлится магнитная буря в течение 6-9 часов, после чего возмущения геомагнитного поля будут ослабевать, - сообщает в своем «Фейсбуке» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Максимальная интенсивность бури – на пять баллов из десяти – придется на утро 30 августа. А с полудня влияние должно ослабеть. Тем не менее, у чувствительных людей возможны головные боли, рассеянность, упадок сил. Будет повышена раздражительность и ослаблено внимание.