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Происшествия30 августа 2021 8:23

Пять дорогих иномарок горели в Петербурге ночью

Три из них – в одном месте
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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У МЧС была неспокойная ночь. В городе полыхали машины.

У МЧС была неспокойная ночь. В городе полыхали машины.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу пять автомобилей сгорели в Петербурге за одну ночь. Первый пожар возник в 2:35 в Купчино. На Дунайском проспекте загорелся «БМВ». Дорогой «немец» был полностью уничтожен огнем, а стоявшие рядом «Мазда» и «Лексус» были повреждены частично.

- В 03:20 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава, отметили в пресс-службе петербургского управления МЧС

Ближе к пяти утра в Невском районе горел «Сааб», огнем был уничтожен моторный отсек машины. А в 5:27 пришло сообщение с Планерной улицы, где у «Мерседеса» выгорел салон.

Причины возгораний выясняются.