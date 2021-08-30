Движение по восьми участкам федеральных трасс ограничено в Ленобласти 30 августа

Дорожные работы ограничат проезд по областным трассам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Движение транспорта на восьми участках федеральных автотрасс будет ограничено на территории Ленинградской области с 30 августа. Об этом предупреждает Управление автодорог «Северо-Запад».

- Так, ограничение скорости вводится на трассе Р-21 «Кола» с 12 по 179 км, на трассе М-10 «Россия» с 593 по 674 км и на 668 км в сторону Санкт-Петербурга, на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» с 105 по 149 км, на трассе А-114 «Вологда – Тихвин» с 479 по 532 км, на трассе А-181 «Скандинавия» с 128 по 208 км, на А-181 «Магистральная», на А-121 «Сортавала» и на Р-23, - пишет «Мойка 78».

Работники дорожных служб будут убирать колейность асфальта, выправлять погнутые дорожные знаки, наносить истертую разметку и так далее. Большинство ограничений будет действовать до вечера понедельника, 30 августа.