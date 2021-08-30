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Происшествия30 августа 2021 9:21

Кафе горело на Васильевском острове утром 30 августа

ЧП произошло на Малом проспекте
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Василеостровском районе полыхало кафе.

В Василеостровском районе полыхало кафе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар в кафе разбудит утром понедельника жителей Васильевского острова. Вызов поступил в дежурную службу МЧС в 7:45. По адресу Малый проспект В.О. загорелась обстановка в зале заведения общепита.

- В помещении кафе площадью 200 квадратных метров горела обстановка на площади восемь квадратных метров. В 08:07 пожар локализован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.

Всего на место ЧП приезжали четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС. Сведений о пострадавших нет, причины возгорания выясняются.