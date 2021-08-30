Убийце продавщицы в петербургской кондитерской предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве продавщицы кондитерской 42-летнему мужчине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение в убийстве мужчине, задушившего продавщицу кондитерской. Об этом в ведомстве сообщили 30 августа 2021 года. Труп 39-летней гражданки Узбекистана был найден в туалете магазина.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в аэропорту Москвы был задержан 42-летний гражданин Узбекистана, который доставлен в Санкт-Петербург, - сообщили в комитете.

На данный момент ему предъявлено обвинение по уголовному делу, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи отмечают, что во время допроса мужчина признал свою вину в убийстве.

Трагедия произошла 28 августа. В помещении кондитерской между обвиняемым и продавщицей возникла ссоры на почве денежного долга. Мужчина задушил свою знакомую, а также несколько раз ударил ее ножом, после чего пытался сбежать на родину. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.