Лихача на каршеринге задержали со стрельбой в Петербурге

Полиция задержала со стрельбой гонщика на каршеринге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга со стрельбой задержала гонщика на каршеринге. Во втором часу ночи 30 августа 2021 года сотрудники ГИБДД обратили внимание на машину, которая быстро и опасно ехала по Пушкинскому району, и решили ее остановить. Однако требование полиции лихач проигнорировал. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники ДПС организовали преследование нарушителя. В результате погони и тотального игнорирования требований об остановке инспектор ГИБДД применил табельное оружие, произведя выстрел в воздух. Решительные действия полицейского напугали лихача и заставили тут же остановиться, - рассказали в полиции.

Водителя задержали на Колпинском шоссе. Им оказался 20-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории России без регистрации. Кроме того, каршерингом он управлял по чужому аккаунту.

Водитель доставлен в полицию, в отношении него составлен ряд административных протоколов.