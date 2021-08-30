Водителя скорой помощи задержали за поножовщину в Ленобласти

Водителя скорой задержали за поножовщину во Всеволожске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области задержала водителя скорой помощи, устроившего поножовщину в квартире знакомого. В ночь на 28 августа 2021 года в отделение МВД Всеволожского района поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 4 по Крымской улице. Подозреваемого поймали в тот же день, сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Из квартиры был госпитализирован ее хозяин. Мужчина находится в тяжелом состоянии с открытой раной груди, - рассказал источник.

Вечером того же дня полиция задержала 42-летнего водителя машины скорой помощи во Всеволожске. На него возбудили уголовное дело.

Сейчас расследование продолжается. Ранее подозреваемый был судим за побои и хулиганство.