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Происшествия30 августа 2021 10:55

Водителя скорой помощи задержали за поножовщину в Ленобласти

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Водителя скорой задержали за поножовщину во Всеволожске

Водителя скорой задержали за поножовщину во Всеволожске

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области задержала водителя скорой помощи, устроившего поножовщину в квартире знакомого. В ночь на 28 августа 2021 года в отделение МВД Всеволожского района поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 4 по Крымской улице. Подозреваемого поймали в тот же день, сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Из квартиры был госпитализирован ее хозяин. Мужчина находится в тяжелом состоянии с открытой раной груди, - рассказал источник.

Вечером того же дня полиция задержала 42-летнего водителя машины скорой помощи во Всеволожске. На него возбудили уголовное дело.

Сейчас расследование продолжается. Ранее подозреваемый был судим за побои и хулиганство.