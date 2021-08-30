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Авто30 августа 2021 11:12

Смольный опубликовал места работы передвижных радаров, ловящих на скорость, на неделю до 5 сентября

В списке 20 адресов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Передвижные радары будут ловить на скорость по 20 адресам.

Передвижные радары будут ловить на скорость по 20 адресам.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал места работы передвижных радаров на ближайшую неделю. Ловить водителей на скорость они будут по 20 адресам. В Смольном надеются, что опасность наказания сделает автомобилистов дисциплинированнее.

- Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД. Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются также на сайте Городского мониторингового центра spb112.ru и в его группах в соцсетях, - сообщает пресс-служба комитета.

Все зафиксированные нарушения передаются в полицию, где уже выносят решение о наказании водителя. Посмотреть адреса также можно здесь.

Места установки радаров определяет ГИБДД. Фото: spb112.ru

Места установки радаров определяет ГИБДД. Фото: spb112.ru