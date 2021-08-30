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Происшествия30 августа 2021 11:12

Спасатели нашли заблудившуюся женщину в лесу Ленобласти

Пострадавшую вывели к поселку и передали родственникам
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Спасатели помогли жительнице Ленобласти выбраться из леса / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Спасатели помогли жительнице Ленобласти выбраться из леса / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину. Грибница потерялась в воскресенье, 29 августа 2021 года, недалеко от поселка Севастьяново. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

- Сегодня в лесном массиве около посёлка Севастьяново заблудилась женщина. Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили пострадавшую и передали родственникам, - сообщили спасатели.

По предварительным данным, женщина в порядке и не пострадала.

Напомним, в августе в лесу под Смоленском потерялась годовалая девочка. Ребенок блуждал по лесу четыре дня.