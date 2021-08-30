Новый «Метрострой» Петербурга начнет принимать на работу сотрудников после банкротства старого

Коллектив старого "Метростроя" обещают целиком принять в новый. Фото: Артем КИЛЬКИН

31 августа должна быть решена судьба петербургского «Метростроя». Компания с 70-летней историей находится в разобранном состоянии, и уже не будет работать в городской подземке. Речь сейчас идет о банкротстве и перевода коллектива в новую структуру – «Метрострой Северной столицы», созданную Смольным совместно с банком ВТБ.

- 31 августа должно состояться заседание суда о назначении следующей процедуры в рамках дела о банкротстве ОАО «Метрострой». В случае решения о начале конкурсного производства АО «Метрострой Северной столицы» готово начать организованный прием квалифицированных специалистов в штат, - рассказали «Петербургскому дневнику» в руководстве нового «Метростроя».

Принять обещают абсолютно всех, при этом заранее увольняться никому не надо. Уровень заплат обещают сохранить.

Новый «Метрострой» готов «подхватить» и обязательства по контрактам старого в случае расторжения контрактов, которые сегодня еще действуют Новая компания сможет принять персонал и закончить работы на текущих объектах. После чего возьмется за выполнение планов: 12 новых станций до 2032 года.