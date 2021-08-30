Резкий спад заражения коронавирусом произошел в Петербурге 30 августа

Менее 550 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 30 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге снова произошло резкое снижение заражаемости коронавирусом. В понедельник, 30 августа 2021 года, оперативный штаб по COVID-19 сообщил, что за сутки в городе инфекцию выявили всего у 549 человек, хотя днем ранее новых заболевших было 1,3 тысячи.

- Также за минувшие сутки после перенесенной болезни успешно были выписаны 562 человека. Среди погибших от инфекции за сутки 35 пациентов, - сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 575 830 горожан, из них скончались 20 552 человека и выздоровели 551 394 пациентов.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 30 августа 2021 года / Фото: Яндекс

Добавим, что накануне в Петербурге было свободно почти 36 процентов коек для больных коронавирусом и пневмониями. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 157 человек.

Также в городе началась прививочная кампания от гриппа. Рассказываем, где можно привиться.

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