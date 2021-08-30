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Происшествия30 августа 2021 11:55

«Солярис» устроил смертельное ДТП с мотоциклом на Кушелевской дороге в Петербурге

Жертвой аварии оказался 32-летний байкер
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Молодой байкер погиб в ДТП на Кушелевской дороге. Фото: vk.com/motosolidarity

Молодой байкер погиб в ДТП на Кушелевской дороге. Фото: vk.com/motosolidarity

Очередное смертельное ДТП с участием мотоциклистов произошло в Петербурге. В ночь на 29 августа на Кушелевской дороге «Ямаха» и «Хонда» на полной скорости влетели в «Хендэ Солярис», который выезжал со двора и, по предварительным данным, не уступил дорогу.

- Водитель «Ямахи» погиб. Его пассажирка и водитель «Хонды «госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - сообщает паблик «Мотосолидарность» ВКонтакте.

Известно, что погибшему было 32 года. Это уже третья жертва среди байкеров за последние две недели. Утром 30 августа стало известно о смерти мотоциклиста, пострадавшего в ДТП с бетономешалкой на Октябрьской набережной 21 числа. Второй участник той аварии погиб на месте.