Суд освободил от уголовной ответственности мужчину за зверское убийство двух женщин в Петербурге

Петербургский суд освободил от ответственности убийцу двух женщин Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербургский суд освободил от уголовной ответственности мужчину, зверски убившего двух женщин. Об этом 30 августа 2021 года сообщили в объединенной пресс-службе судов. Трагедия произошла ровно год назад в ночь с 29 на 30 августа в квартире дома 76/1 по Октябрьской набережной.

- В ту ночь мужчина находился в квартире вместе со своими будущими жертвами. У них возникла ссора и виновный решился на убийство, - рассказали в пресс-службе.

Одной женщине он не менее трех раз ударил по голове газовым металлическим ключом, от чего та умерла на месте. Второй женщине он нанес около четырех ножевых ранений. Она скончалась в Александровской больнице.

Однако после всех экспертиз, суд освободил мужчину от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.