Суд Петербурга арестовал полицейского, подозреваемого в распространении наркотиков

Полицейского обвиняют в распространении наркотиков в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пушкинский районный суд Петербурга отправил под арест полицейского, которого обвиняют в распространении наркотиков в крупном размере. Следствие считает, что действующий сотрудник МВД примкнул к «темной стороне, вместо того, чтобы бороться со злом и сам организовал сеть распространителей запрещенных веществ.

- По мнению следствия, подозреваемый, являясь действующим сотрудником МВД, с 05.07.2021 до 24.08.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, неоднократно организовал сбыт наркотических средств каннабис массой не менее 193,3 гр. и 299,6 гр. неустановленным лицам посредством привлечения к данной деятельности гражданина Л., получив за указанную деятельность вознаграждение в сумме не менее 85 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Большую часть мероприятий полицейский проводил по месту жительства, в Пушкине. Вину мужчина частично признал, но просил не арестовывать его до суда, ссылаясь на малолетнего ребенка и отсутствие судимостей. Но судья решил иначе.

Ждать суда полицейский будет в СИЗО. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.