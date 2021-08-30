Автомобильные пункты вакцинации от гриппа появятся в Петербурге с 30 сентября

Автомобильные пункты вакцинации от гриппа рядом с метро в Петербурге начнут работать с 30 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

30 августа 2021 года в Санкт-Петербурге началась прививочная кампания от гриппа. Сейчас пункты вакцинации открылись в медучреждениях, однако с конца сентября привиться можно будет и в автомобильном пункте рядом с метро. Об этом сообщили в Смольном.

- Часть районов по традиции выставят передвижные автомобильные пункты у станции метро. Так, с 30 сентября такие машины появятся на севере города у станций «Проспект просвещения», «Озерки», «Удельная» и «Парнас», - рассказали в администрации города.

В этом году прививочные пункты от коронавируса будут располагаться по тем же адресам, что и пункты вакцинации от коронавируса. Партию вакцины «Ультрикс Квадри» уже развезли по пунктам вакцинации в районных поликлиниках. Будут организованы прививочные кабинеты в некоторых торговых центрах.

Известно, что препарат от гриппа имеет очень хорошие отзывы, защищает сразу от четырех штаммов сезонной болезни.