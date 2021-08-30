Траты на строительства метро в Петербурге могут увеличить почти втрое

Траты на строительство метро за три года достигнут почти 100 миллиардов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Траты на строительство петербургского метрополитена могут увеличиться в несколько раз. Об этом было заявлено на «нулевых» слушаниях проекта бюджета в городском Заксобрании. По словам главы Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко, на 2022 год на развитие подземки хотят выделить 28 миллиардов рублей.

Учитывая, что на 2021 год бюджет составлял около 10 миллиардов, рост составит почти три раза. Но и это не предел. Согласно проекту главного финансового документа Северной столицы, на плановый период 2023-2024 годов предусмотрено еще по 34 и 32 миллиарда рублей на строительство метро соответственно.

Общие траты за три года достигнут почти 100-миллиардной отметки.

При этом предполагается, что единственным подрядчиком станет «Метрострой Северной столицы». Компания, созданная Смольным и банком ВТБ, готова принять персонал и дела у банкротящегося старого «Метростроя».