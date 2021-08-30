14 мигрантов вышлют из России после массовой драки в Петербурге

Полицейские задержали участников массовой драки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

14 участников массовой драки, произошедшей 22 августа в Красносельском районе Петербурга, будут высланы из России. Об этом намерен ходатайствовать полицейский Главк. Всего, по данным МВД, в потасовке участвовало около 25 человек, один из которых получил ножевое ранение. Его 22-летнему приезжему нанес 19-летний парень из Карелии, живущий в Петербурге.

- Конфликт произошел у дома 54/6 по Красносельскому шоссе. По сообщению очевидцев в нем участвовало до 25 человек. В результате драки серьезное ножевое ранение получил 22-летний мигрант. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу. По факту драки полиция возбудила уголовное дело по статьям 213 и 111 УК РФ (хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Четверо участников драки попали под уголовные дела и находятся под арестом. Другие мигранты будут привлечены к ответственности за нарушение правил пребывание в России и, со штрафом, высланы на родину.