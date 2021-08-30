Два брата до смерти забили петербуржца из-за долга

СК предъявил обвинение двум братьям, убившим знакомого из-за денег. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи петербургского управления СК России предъявили обвинение в разбое и избиении до смерти двум братьями, которые перестарались, выбивая долг из своего знакомого. Они пришли домой к 32-летнему мужчине и измолотили его руками и ногами. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

- По версии следствия, обвиняемые 28 августа 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов по проспекту Маршала Казакова напали на 32-летнего своего знакомого. Требуя передачи денежных средств, они жестоко избили потерпевшего руками и ногами, в результате чего он скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сейчас оба брата 28 и 23 лет задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос о мере пресечения до суда. Родственникам-разбойникам грозит до 15 лет лишения свободы.