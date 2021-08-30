Колледж-трансформер построят в Петербурге

В Петербурге построят колледж-трансформер Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге построят необычный колледж-трансформер. Уникальность его в том, что учебное заведение сможет быстро менять программы обучения в зависимости от рынка труда, чтобы его выпускники были востребованы и с легкостью находили работу. Об этом 30 августа 2021 года рассказали в Смольном.

- Мы приняли решение построить суперколледж. Такое название не из-за размеров, хотя там будет учиться три тысячи ребят. Главное его отличие - это будет колледж-трансформер, который сможет быстро менять программы обучения. Рынок труда меняется, и образование должно за ним успевать, - заявил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что популярность профессиональных училищ и техникумов в Петербурге стремительно растет. Порой конкурс при поступлении достигает до 10 человек на место, что даже больше, чем в вузах.

Специалистов со средним профессиональным образованием сегодня ждут в судостроении, в медицине. Городу нужны цифровые специалисты практически во всех индустриях – в транспорте, в энергетике.