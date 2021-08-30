50 школ и 78 детских садов построят в Петербурге за три года

В ближайшие три года в Петербурге будет построено 50 школ и 78 детских садов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в ближайшие три года будет построено 50 новых школ и 78 детских садов. Они будут рассчитаны на 50 тысяч школьников и 14 тысяч малышей. Об этом в понедельник, 30 августа 2021 года, рассказал губернатор города Александр Беглов.

- На городском уровне приняли однозначное решение: с 2020 года разрешение на новое строительство жилья выдается только при обязательствах по возведению социальных объектов. Сегодня запрещено строить по-другому. Никто не сможет возводить жилье без социальной инфраструктуры, - пояснил градоначальник.

Что касается текущего года, то будут построены 11 школ, девять из них откроются уже 1 сентября. Также в 2021 году будут построены 25 детских садов.

- Строятся школы - на 1375 мест, на 1600 мест. Мы взяли за правило строить школы с бассейнами. Это настоящие образовательные и культурно-спортивные центры с просторными классами, современными лабораториями. Таких школ у нас уже больше десятка. Но еще больше строится, - подчеркнул Беглов.