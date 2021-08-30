Аномально жаркое лето пообещали петербуржцам в 2022 году

Жара не оставит Петербург и в следующем году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики только-только подвели итоги уходящего лета в Петербурге, назвав его самым жарким за всю историю метеонаблюдений, а эксперты-климатологи уже предрекают горожанам повторение аномальной жары и на 2022 год.

- Статистика волн тепла ухудшается. Так что, это все будет продолжаться и в дальнейшем. Не надо забывать о том, что это происходит не само собой, а вместе с другими погодными явлениями — например, увеличением интенсивности осадков, - рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир Катцов.

То есть если минувшим летом Петербург периодически был похож на условную Африку, то в следующем году это могут быть «джунгли» Юго-Восточной Азии. То есть жаркий и влажный климат.

При этом. По словам Катцова, Петербург находится еще в относительно благополучном положении, а есть регионы, которым придется гораздо хуже.