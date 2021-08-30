Туалеты в парках и садах Петербурга могут стать бесплатными и круглосуточными

Смольный хочет изменить график работы туалетов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Проблема сходить по нужде, до сих пор остро стоящая в Петербурге, может вскоре несколько упроститься. Городской Комитет по энергетике предложил перевести общественные туалеты, находящиеся в ведении «Водоканала» на круглосуточный режим работы. А те, что расположены в парках и садах, к тому же сделать бесплатными.

- Готовится предложение, чтобы часть туалетов, особенно в парках, сделать бесплатными. Поддерживаю идею круглосуточный работы общественных туалетов, - заявил во время слушания проекта бюджета в Заксобрании глава комитета Андрей Бондарчук, слова которого приводят «Невские новости».

По словам чиновника, при каждом туалете есть работник, который принимает плату за вход. Чтобы им не дежурить круглосуточно, оплату услуг могут сделать автоматической, по банковским картам.

А чтобы защитить туалеты от вандалов, будут установлены камеры видеонаблюдения.

Всего в 2022 году на обслуживание систему городских общественных туалетов планируется потратить 447 миллионов рублей.