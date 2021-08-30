Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 15:24

Туалеты в парках и садах Петербурга могут стать бесплатными и круглосуточными

Чтобы защитить от вандалов, их оснастят видеокамерами
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Смольный хочет изменить график работы туалетов.

Смольный хочет изменить график работы туалетов.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Проблема сходить по нужде, до сих пор остро стоящая в Петербурге, может вскоре несколько упроститься. Городской Комитет по энергетике предложил перевести общественные туалеты, находящиеся в ведении «Водоканала» на круглосуточный режим работы. А те, что расположены в парках и садах, к тому же сделать бесплатными.

- Готовится предложение, чтобы часть туалетов, особенно в парках, сделать бесплатными. Поддерживаю идею круглосуточный работы общественных туалетов, - заявил во время слушания проекта бюджета в Заксобрании глава комитета Андрей Бондарчук, слова которого приводят «Невские новости».

По словам чиновника, при каждом туалете есть работник, который принимает плату за вход. Чтобы им не дежурить круглосуточно, оплату услуг могут сделать автоматической, по банковским картам.

А чтобы защитить туалеты от вандалов, будут установлены камеры видеонаблюдения.

Всего в 2022 году на обслуживание систему городских общественных туалетов планируется потратить 447 миллионов рублей.