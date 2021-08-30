Беглов заявил, что снимать ограничения по коронавирусу в Петербурге пока рано

Снимать коронавирусные ограничения в Петербурге пока рано, заявил Беглов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полностью снимать ограничения по коронавирусу пока рано. Об этом в понедельник, 30 августа 2021 года, заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского педагогического совета.

- К сожалению, победить вирус пока не удается, и, хотя ситуация в нашем городе находится под контролем, полностью снимать ограничения и возвращаться к обычному ритму жизни мы пока не можем, - пояснил градоначальник.

Он отметил, что заболеваемость в Петербурге пока что понимается волнами и, поэтому, город вынужден сохранять все меры по борьбе.

Сейчас в Петербурге до сих пор действует запрет на работу кафе, ресторанов и баров в ночное время. Недавно открылись фуд-корты и аттракционы, но они могут работать при четких условиях. Массовые мероприятия разрешены, но при условии не более 1 тысячи участников. Ограничение заполняемости театров и иных организаций искусств, на спортивных и физкультурных мероприятиях составляет не более 75%, кинотеатров - не более 50%.

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