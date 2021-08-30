Масочный режим для учителей отменили в школах Ленобласти

Масочный режим для учителей в школах Ленобласти отменяется Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В школах Ленинградской области отменили масочный режим для учителей. Такое правило было введено в 2020 году в разгар пандемии коронавируса, однако больше оно не нужно. Об этом 30 августа сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк во время пресс-конференции.

- Мы начинаем учебный год в очном формате. Все противоэпидемические меры, которые были предприняты в прошлом году, полностью оправдали себя, поэтому будут действовать как минимум до конца 2021 года, – отметила она.

Кроме того, более чем 70 процентов учителей в Ленобласти уже привиты от коронавируса, а перед началом учебного года всем непривитых будут в обязательном порядке тестировать на наличие инфекции.

Обязательными в школах останутся ежедневная утренняя термометрия, а также усиленная дезинфекция всех помещений.