Траволаторы на «Беговой» могут запустить к концу октября

Спустя три года после ввода в эксплуатацию, "Беговая" все еще полна недоделок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Траволаторы на станции метро «Беговая» могут запустить в работу к концу октября. А могут и не запустить – переносы сроков были не раз, а все зависит от поставки необходимых для ремонта запчастей. Такой ответ пришел из Комитета по развитию транспортной инфраструктуры депутату ЗакСа Борису Вишневскому.

- Друзья, получил ответ по так и не работающим траволаторам на «Беговой». На мой майский запрос отвечали, что запустят 15 июля. Теперь уже пишут про 31 октября, - сообщает в соцсетях сам депутат.

Напомним, что станция «Новокрестовская» (ныне – «Зенит») и «Беговая были открыты к чемпионату мира по футболу 2018 года. По его окончании на станциях начали появляться недоделки. «Беговая» то и дело протекала, а траволаторы были остановлены через несколько месяцев после открытия.

Гарантийный ремонт должен был выполнить «Метрострой», но компания находится в стадии банкротства и с трудом справляется с текущими обязательствами.