Беглов поздравил петербургского легкоатлета Артема Калашяна с бронзой на Паралимпийских играх в Токио

Беглов поздравил петербургского спортсмена с бронзой на Паралимпийских играх в Токио Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил спортсмена Артема Калашяна с третьим местом на Паралимпийских играх в Токио. Российский легкоатлет в понедельник, 30 августа 2021 года, завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров.

- Уважаемый Артем Манвелович! Поздравляю Вас с завоеванием бронзовой медали в соревнованиях по легкой атлетике на Паралимпийских играх в Токио! Эта медаль – награда не только за высокий спортивный результат, но и за упорный труд, силу воли и настойчивость в достижении цели, - обратился к спортсмену градоначальник.

Также Беглов поздравил наставников Калашяна - Юрия Михайловича Сумичева и Вячеслава Викторовича Садовникова.

Отметим, что золото завоевал россиянин Дмитрий Сафронов, установив новый мировой рекорд в 11,39 секунды, побив предыдущий рекорд Калашяна в 11,77 секунд.