Родители начнут получать смс-сообщения о приходе ребенка в школу в Ленобласти

Школы Тихвинского района к 1 сентября оборудуют системами контроля / Фото: Администрация Тихвинского района

В школах города Тихвин в Ленинградской области появилось нововведение. Теперь родители смогут узнать, когда их ребенок пришел в учебное заведение. Об этом 30 августа 2021 года рассказали в администрации Тихвинского района.

- Во всех школах города с 1 сентября начнут действовать системы контроля и управления доступом. Более того - есть возможность сделать так, чтобы на телефон родителя приходила смс, когда ребёнок прошёл через «турникет», - рассказали в администрации.

Так, прогульщики теперь не смогут свободно гулять вместо уроков, чтобы об этом не узнали родители.

Однако, система с оповещением родителей по смс будет пока что работать не во всех школах. Как подключить эту функцию, в администрации не уточнили.