До +4 градусов: стала известна погода на последний день августа в Ленобласти

в ночь на 31 августа похолодает до +4 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последний день лета будет в Ленинградской области преимущественно теплым и солнечным. Если верить синоптикам, то дожди возможны только на юге региона, да и то осадки будут кратковременными.

- 31 августа в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха составит ночью +7…+12, местами до+4 градусов. Днем от +16 до +21, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но уже 1 сентября погода испортится, торжественные линейки на День знаний традиционно пройдут под дождем. Осадки будут не сильными, но на весь день. Однако еще тепло – до +18. А вот в четверг, 2 сентября, резко похолодает до +4…+9 ночью и +10…+15 днем. Дождь усилится, придет резкий ветер.