Отец из Кингисеппа получил полгода тюрьмы за неуплату алиментов в 1 млн рублей

В Кингисеппе 40-летнего мужчину приговорили к тюрьме из-за долга по алиментам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 40-летний мужчина получил полгода тюрьмы за неуплату алиментов. 30 августа 2021 года в управлении федеральной службы судебных приставов по региону рассказали, что житель Кингисеппа превысил долг в 1 миллион рублей перед своей 13-летней дочерью, за что и поплатился.

- Мужчина был обязан ежемесячно платить алименты своей дочери в размере 1/4 части от заработка или иного вида дохода. Однако обязанность не исполнял, - пояснили в управлении.

Судебным приставом-исполнителем отделения были направлены запросы во все регистрирующие органы и банки с целью выявления имущественного положения должника и имеющихся расчетных счетов. Однако ни имущества, ни денег у мужчины не нашли. Официальной работы у горе-отца не было, при этом он совершенно здоров и может работать. Но на учете в центре занятости его нет, а также попыток официального трудоустройства он не предпринимал.

В итоге на него возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и отправил его на полгода в тюрьму.