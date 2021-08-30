Выборгский район Ленобласти перейдет в "желтую" зону по коронавирусу с 1 сентября

С 1 сентября Выборгский район перейдет в «желтую» зону по коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 сентября 2021 года в Ленинградской области произойдут изменения в коронавирусной зональности районов. Так, Выборгский район станет "желтым". Соответствующее распоряжение 30 августа подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

- Так, в "зеленой" зоне с 1 сентября будет находиться только Волховский район, - говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации Ленобласти.

В "желтой" зоне, помимо Выборгского района, будут находиться Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы.

В "красной" зоне с самыми строгими ограничениями, все еще находятся Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор.

Напомним, что за последние сутки во всей Ленобласти выявлен 201 случай заражения коронавирусом.