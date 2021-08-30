Новый мобильный МФЦ открылся в Петербурге

Новый мобильный МФЦ появился в Выборгском районе Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге начал работу новый мобильный МФЦ. Это специальный автобус на два "окна", который будет находиться у дома 19 по 4.му Верхнему переулку в Выборгском районе. Об этом 30 августа 2021 года рассказали в комитете по информации и связи.

- Мобильные МФЦ позволяют оформить самые необходимые услуги в шаговой доступности от дома. Сервис удобен не только местом расположения, но и тем, что оформлять услуги в них можно по экстерриториальному принципу независимо от места регистрации в Санкт-Петербурге, - пояснили в Смольном.

На данный момент в Петербурге мобильные центры обслуживают уже шесть адресов в отдаленных районах города. Для оплаты услуг в автобусах установлены терминалы.

В мобильном МФЦ, как и в стационарном центре, можно оформить более 360 услуг. Исключение составляют услуги Министерства внутренних дел — паспорт гражданина РФ, регистрационный и миграционный учет. Также не осуществляется выдача заграничных паспортов.