Суд арестовал имущество бывших руководителей "Метростроя" Петербурга

Суд арестовал имущество экс-руководителей "Метростроя" Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге арбитражный суд наложил арест на имущество экс-руководителей "Метростроя" Вадима и Николая Александровых. В общей сложности сумма изъятого имущества составила почти 6,8 миллиардов рублей. Об этом говорится в определении суда.

- Ходатайство временного управляющего "Метростроем" Авдеева Григория Анатольевича о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на имущество, включая денежные средства и имущественные права, принадлежащие Александрову Вадиму Николаевичу и Александрову Николаю Вадимовичу, в пределах 6 млрд 792 млн 421 тысяч 557 рублей 22 копеек, - говорится в решении арбитражного суда.

Отмечается, что решение об аресте было принято после сообщения Авдеева о том, что будучи должниками по делу о банкротстве своей бывшей компании Александровы, стали переписывать имущество на своих родственников.

Александров-младший в конце 2019 года стал фигурантом дела о растрате и был помещен в СИЗО. Но после его отпустили под подписку о невыезде.