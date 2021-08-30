Минобороны расторгло контракт с петербургским предприятием "Звезда"

Петербургское предприятие «Звезда» лишилось контракта с Минобороны из-за восьми дизелей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Министерство обороны России расторгло контракт с предприятием "Звезда" из Санкт-Петербурга на поставку двигателей для ВМФ. Разрешение на прекращение сотрудничества выдал арбитражный суд Москвы, пишет издание "Невские новости" 30 августа 2021 года.

- Ведомство обратилось в суд после того, как предприятие не предоставило шесть дизельных установок по первому контракту, а по второму - две, - отмечает издание.

При этом, Минобороны уже выплатил аванс предприятию более 1 миллиарда рублей. За это суд взыскал неотработанные государственные вложения и применил штрафные санкции. "Звезда" будет вынуждена выплатить 100 миллионов штрафа.

В советское время "Звезда" было Ленинградским машиностроительным заводом имени Ворошилова, где работал известный конструктор оружия Михаил Калашников. Теперь предприятие специализируется на дизельных двигателях многоцелевого назначения.