Новая партия вакцины "Спутник V" поступила в Петербург 30 августа

В Петербург доставлена очередная партия вакцины «Спутник V» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург 30 августа 2021 года поступила новая партия вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак, она же "Спутник V". Препарат в количестве 80,4 тысяч доз доставили на фармбазу города. Вакцина расфасована по две дозы в ампуле 1 мл. Об этом рассказали в администрации Северной столицы.

- Чем больше мы позволяем вирусу распространяться, тем больше он может мутировать. В наших силах противодействовать этому, сделать прививку, - сказал губернатор Александр Беглов.

Также градоначальник отметил, что в городе имеется большой запас разных вакцин от инфекции специально к началу нового учебного года. Это поможет защитить школьников, студентов, их родителей, педагогов, а также всех петербуржцев.

Напомним, что на сегодня в Петербурге первично привиты 1476252 человек, из них 1423165 уже завершили курс вакцинации.