Движение по трассе "Россия" в Тосненском районе Ленобласти перекроют с 31 августа

Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти будет временно перекрыто Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области в Тосненском районе с 31 августа 2021 года будет полностью перекрываться движение по трассе М-10 "Россия", соединяющей Санкт-Петербург и Москву. Об этом 30 августа сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- Движение по федеральной дороге М-10 будет временно перекрыто для монтажа рамных опор, - сообщили дорожники.

Так, полная остановка движения запланирована на 622 километре 31 августа с 00:00 до 00:20 и с 03:00 до 03:20 часов. 1 сентября на том же участке будет закрыт проезд с 00:00 до 00:20 и с 03:00 до 03:20. Время перекрытия – не более 20 минут.

- Просим водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, - отметили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".